Luego de la última entrega de los premios Óscar, Will Smith ha debido afrontar varias sanciones tras golpear al comediante Chris Rock en plena ceremonia, siendo incluso removido de proyectos como "Bad Boys 4" tras la polémica. Sin embargo, el director Guy Ritchie, que trabajó en "Aladdin" con el actor, ha revelado que le gustaría volver a trabajar con él.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el director de "Snatch" calificó como "un caballero perfecto" a Smith, revelando que "no tendría ningún problema en elegir a Will Smith para nada".

"Nunca conocí a un hombre más encantador, y trabajar con él fue una de las experiencias más maravillosas y geniales que he tenido", dijo Ritchie al respecto, abriendo así la posibilidad de un nuevo proyecto con el recordado "Príncipe del rap".

El ganador del Óscar a Mejor Actor por "King Richard", que fue vetado por la Academia y no podrá asistir a la ceremonia por 10 años, se encuentra promocionando su próxima película "Emancipation", cinta por la que teme que su equipo sea "sancionado debido a sus acciones".