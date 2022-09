"Now You See Me 3" ficha a director de "Venom" y "Uncharted"

A seis años del estreno de la segunda cinta, se confirmó que Ruben Fleischer será el director de "Now You See Me 3", la nueva entrega de la franquicia.

El director de "Venom" y "Uncharted" se hará cargo de la tercera parte de la historia centrada en las acciones de un equipo de ilusionistas llamado "Los cuatro jinetes" que logran atracos casi imposibles.

"Now You See Me 3" reunirá a viejos personajes e introducirá a nuevos jugadores en el mundo de los ilusionistas conocidos como los Cuatro Jinetes.

Las dos entregas, de 2013 y 2016, recaudaron más de 680 millones de dólares y contaron con las actuaciones de Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson y Dave Franco, entre otros.