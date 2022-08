Nueva película de "Cuatro Fantásticos" cerca de fichar a director de "WandaVision"

Con "WandaVision" como uno de sus proyectos más reconocidos, Matt Shakman está cerca de sumarse como director de la próxima película de "Cuatro Fantásticos".

Según The Hollywood Reporter, Shakman pasó a ser favorito de Marvel por su trabajo con "WandaVision", la primera serie de MCU lanzada para Disney+.

Entre los créditos, además de todos los episodios de "WandaVision", se incluyen capítulos de "Six Feet Under", "Mad Men", "Game of Thrones", "Fargo" y "Succession". Además, Paramount lo eligió para dirigir la próxima película de Star Trek, que se estrena en diciembre de 2023.

"Cuatro Fantásticos" dará inicio a la Fase 6 del MCU y se estrenará en noviembre de 2024.