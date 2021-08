Nueva película de "Mi Pobre Angelito" anunció fecha de estreno en Disney+

El reinicio de "Mi Pobre Angelito", que lleva por título "Home Sweet Home Alone", con la joven estrella de "Jojo Rabbit" Archie Yates como protagonista, llegará exclusivamente a Disney+ el próximo 12 de noviembre.

Yates interpretará a "Max Mercer", un joven travieso e ingenioso que se ha quedado atrás mientras su familia está en Japón durante las vacaciones. Entonces, cuando una pareja casada que intenta recuperar una reliquia de valor incalculable pone su mirada en la casa de la familia Mercer, depende de Max protegerla de los intrusos, y él hará lo que sea necesario para mantenerlos alejados.

El reparto incluye a Ellie Kemper, Rob Delaney, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Ally Maki y Chris Parnell. Dentro del elenco está Devin Ratray, que en la original interpretó a "Buzz McCallister", el hermano mayor de "Kevin".

Dan Mazer es el director de esta nueva película y el guión es de Mikey Day y Streeter Seidell, ambos de "Saturday Night Live", que crearon la historia con John Hughes, quien escribió el original "Home Alone".

Three months until we’re #HomeSweetHomeAlone. The all-new Original Movie starts streaming November 12 on #DisneyPlus and stars Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki, and Chris Parnell. pic.twitter.com/kXhI7qzAk5