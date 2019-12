Nueva película de Paul Thomas Anderson comenzará su producción en febrero de 2020

El director de aclamadas cintas como "Boogie Nights", "The Master" y "There Will Be Blood", Paul Thomas Anderson, está de regreso con una película que se centrará en un instituto de California en la década de 1970.

Seré en febrero de 2020 cuando comienza la producción de este filme, del cual se desconoce el título y el elenco que tendrá.

Lo que sí está claro es parte de la trama, con un joven estudiante de secundaria del Valle San Fernando de California que también es un actor infantil de mucho éxito.

Se espera, según apuntaron diversos medios, que lo nuevo de Anderson se estrene en algún momento del 2021.