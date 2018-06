Nuevo filme de saga "Millennium" promete una Lisbeth Salander "nunca antes vista"

La actriz británica Claire Foy, que encarnará a la protagonista de Millennium, "Lisbeth Salander", en la cuarta entrega de la saga, afirmó que el filme "The Girl in the Spider's Web", mostrará una "parte del pasado de la protagonista nunca vista".

Foy y sus compañeros de reparto Sverrir Gudnason y Sylvia Hoeks comparecieron hoy ante la prensa para avanzar sus primeras impresiones de la película, que se basa en el cuarto volumen de la saga, escrito por David Lagercrantz, y llegará a los cines en octubre.

Los artistas visitaron la ciudad en el marco de la convención de distribuidoras cinematográficas CineEurope, que se celebra esta semana en Barcelona.

Foy, que recoge el papel de la enigmática Lisbeth de las manos de las actrices Noomi Rapace y Rooney Mara, protagonistas en las anteriores producciones de Suecia y Estados Unidos, respectivamente, afirmó, sonriente, que "es muy bonito que el personaje siga con su vida en distintas actrices".

La británica, conocida por su participación en la serie "The Crown" en la que interpreta a la reina Isabel II -papel por el que ha ganado un Globo de Oro, dos premios SAG y una nominación a los BAFTA-, "aporta su carácter único a la película y es muy inteligente en el dominio del ritmo", según el director del filme, el uruguayo Fede Álvarez.

Lo que más entusiasma a la actriz de la propuesta es que "muestra distintos aspectos de lo que la historia podría ser y profundiza en la relación entre Lisbeth y su hermana".

Sverrir Gudnason, que interpreta en esta versión al atormentado periodista Mikael Blomkvist -al que ya dieron vida Daniel Craig o Michael Nyqvist-, considera que "será una película oscura y muy emocionante, llena de acción" y que "gustará a los seguidores de los libros".

El actor sueco, con un amplio currículum en su país, ha saltado a la escena internacional interpretando al reconocido tenista Björn Borg en el filme recién estrenado "Borg McEnroe".

Por otro lado, Sylvia Hoeks, que aterriza en Millennium tras participar en "Blade Runner 2049" para poner voz y rostro a la hermana de Lisbeth, elogió el trabajo del director porque "se atreve a mostrar la muerte cruel y la avaricia".

Según la actriz holandesa, Álvarez ha conseguido "retratar muy bien a los personajes" y "ha nacido para hacer una película como esta", mientras que Foy "ha sabido hacerse suya a la protagonista".

Hoeks describió a su personaje como "inocente y sensible", frente a Lisbeth, que "es más dura y asumía el rol protector durante su infancia".

En "The Girl in the Spider's Web", que continúa con la historia iniciado por Stieg Larsson en los tres primeros libros de la saga, Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist se ven implicados en un ciberataque y entran en contacto con un investigador que parece poseer información de alta seguridad para los servicios secretos norteamericanos.

En medio de la trama, la irrupción de la hermana de Lisbeth complicará la situación y revelará una dimensión hasta ahora desconocida de la protagonista.