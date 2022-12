"Ojalá mi mamá estuviera aquí": hija de Carrie Fisher recuerda a su madre con emotiva publicación

A seis años de la muerte de Carrie Fisher, conocida por interpretar a la "Princesa Leia" en la saga de "Star Wars", Billie Lourd, hija de la actriz, compartió este martes una emotiva postal en honor a su madre.

"Han pasado 6 años desde que murió mi madre. Y a diferencia de la mayoría de los otros años desde que murió, este año, estas dos últimas semanas, han sido de las más alegres de mi vida", escribió la también actriz, conocida por sus papeles en "Scream Queens" y "American Horror Story", en la descripción de la fotografía.

"Dar a luz a mi hija y ver a mi hijo conocerla han sido dos de los momentos más mágicos que he vivido. Pero con la magia de la vida tiende a venir la realidad del dolor. Mi madre no está aquí para conocerlos y no está aquí para experimentar esta magia. A veces los momentos mágicos también pueden ser los más difíciles. Ese es el problema con el dolor. Ojalá mi mamá estuviera aquí, pero no está", reflexionó Lourd, quien dio a luz a su segunda hija hace unas semanas.

Finalmente, la intérprete de 30 años concluyó su mensaje empatizando con quienes estén "experimentando la realidad del dolor", llamando a no ignorarlo porque "la vida puede ser mágica y dolorosa al mismo tiempo".

Fisher, que tenía 60 años al momento de su deceso, sufrió un infarto durante un vuelo de Londres a Los Ángeles el 23 de diciembre del 2016, siendo reanimada por personal de la aerolínea y un equipo médico al aterrizar, falleciendo cuatro días después.

Además, solo un día después, su madre, la actriz Debbie Reynolds, murió de una hemorragia cerebral mientras preparaba el funeral de Carrie.