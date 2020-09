"Old": M. Night Shyamalan revela imágenes de la filmación de su próximo thriller

"Se siente como un milagro estar aquí de pie filmando la primera toma de mi nueva película", escribió el director M. Night Shyamalan para confirmar el título y el inicio de las grabaciones de lo que será su próximo thriller.

El cineasta estadounidense publicó una foto de él mismo con una mascarilla en el set junto con el título de su película número 13, "Old", sosteniendo la pizarra de la película con miembros del equipo preparando una toma de fondo.

El afiche dice que se trata de "un nuevo viaje del escritor / director M. Night Shyamalan" y una fecha de estreno fijada para julio de 2021.

