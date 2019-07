"Once Upon a Time in Hollywood" se convirtió en el mejor estreno de Quentin Tarantino

La novena cinta de Quentin Tarantino ya aterrizó en los cines de Estados Unidos y lo hizo con muy buenas cifras de taquilla. "Once Upon a Time in Hollywood" logró una recaudación de 40,3 millones de dólares, cifra que la convirtió en la película con mejor estreno del director.

Primeros días auspiciosos para la producción protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, que se suman a las críticas positivas de diversos especialistas.

Sin embargo, la película no logró posicionarse en el primer lugar, ya que "El Rey León" obtuvo 75,5 millones, consolidando su éxito desde su estreno.

"Once Upon a Time in Hollywood" se estrenará en nuestro país el próximo jueves 22 de agosto.