"Oppenheimer" de Christopher Nolan tendrá calificación para adultos: Será la primera en 20 años

"Oppenheimer", la próxima película del director Christopher Nolan, tendrá calificación para adultos en el mercado estadounidense, convirtiéndose en su primer trabajo de estas características en dos décadas.

A través de un spot televisivo se reveló que la cinta tendrá calificación "R", algo que no ocurría en la carrera de Nolan desde "Insomnia" del año 2002.

La película entró en esta categoría debido a que tiene "algo de sexualidad, desnudos y lenguaje ofensivo".

La producción será protagonizada por Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer, físico estadounidense conocido por ser el padre de la bomba atómica. El elenco también lo componen Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, y Rami Malek, entre otros.

"Oppenheimer", que fue grabada en formato iMAX, se estrenará en cines el próximo 21 de julio.

A new TV Spot for ‘OPPENHEIMER’ has been released. It confirms that the film has been rated R. pic.twitter.com/yWEj6OxWFi