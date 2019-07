Organización animalista critica a Tarantino por pitbull en "Once Upon a Time in Hollywood"

El Departamento de Investigaciones de Crueldad de PETA, organización animalista a nivel mundial, ha emitido una declaración oficial sobre lo que percibe como maltrato al pitbull terrier que aparece en la película "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino.

La organización reaccionó al reciente estreno de la cinta en la que aparece un pitbull como parte de la narrativa de lo nuevo del estadounidense, siendo mascota del personaje de Brad Pitt.

"Los pitbulls son los animales más maltratados y abandonados en el mundo de los perros, y de una manera irreflexiva, Quentin Tarantino ha hecho mucho para exacerbar la situación al obtener perros de un notorio criador para 'Once Upon a Time in Hollywood'", dice el texto.

"Los pitbulls están encadenados, enjaulados, descuidados, hambrientos, golpeados, e incluso enardecidos y con combates hasta la muerte", siguió la declaración.

"Y al igual que los perros que aparecen en esta película, sus orejas a menudo son mutiladas para una apariencia 'dura'. Representaciones irresponsables como esta son parte de la razón por la cual los pitbulls inundan los refugios de nuestra nación", dice el comunicado.

Finalmente, la declaración afirma que "mientras la comunidad humana está haciendo todo lo posible para ayudar a estos animales, principalmente cerrando la industria de cría de pitbull, Tarantino ha dado un paso atrás. La culpa es de él".