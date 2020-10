Oscar Isaac interpretará a Francis Ford Coppola en película que ahonda en el rodaje de "El Padrino"

Ese gran clásico del séptimo arte llamado "El padrino", tendrá una especie de making of convertido en película. Se trata de "Francis and The Godfather", una cinta que explorará el rodaje detrás de la obra de Francis Ford Coppola.

Según cuenta Deadline, Oscar Isaac interpretará al cineasta y Jake Gyllenhaal como Robert Evans, ejecutivo de Paramount Pictures mientras se filmaba la cinta.

Dirigida por Barry Levinson ("Good Morning Vietnam"), la historia narra lo complicado que fue toda la producción de "El padrino", con Coppola batallando duramente con Paramount para lograr sacar adelante la cinta como él quería.

"Cualquier película que haga Barry Levinson sobre cualquier cosa será interesante y merecerá la pena", sostuvo Coppola sobre este proyecto.

Sobre el director de este clásico, recordemos que se encuentra trabajando en una nueva versión de "El Padrino III".