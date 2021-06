Otra postergación: "Dune" cambia su fecha de estreno en cines y HBO Max

Debería haberse estrenado a fines de 2020 pero "Dune" sigue teniendo retrasos y ahora tiene una nueva fecha en cines y el servicio de streaming HBO Max.

La película dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac y Zendaya ahora fue postergada por tres semanas y verá la luz el próximo 22 de octubre.

Esto es parte de una serie de modificaciones que hizo Warner Bros., lo que llevó a ocupar la fecha previa de "Dune", el 1 de octubre, para estrenar "The Many Saints of Newark", película precuela de la serie "Los Soprano".

"Dune" tendrá una exhibición previa como parte del festival de Venecia a principios de septiembre, antes de llegar el 22 de octubre a cines y HBO Max.