Pablo Larraín presentó "Spencer" en Venecia con ovación a Kristen Stewart

El director chileno Pablo Larraín presentó en el Festival de Cine de Venecia este viernes "Spencer", su propia película sobre Lady Di, en el marco de la competencia oficial de este certamen italiano.

"Diana era una mujer muy famosa y un icono de belleza, pero también era madre y, lo más importante, era alguien capaz de generar una empatía maravillosa", declaró el cineasta. "Sentí mucha curiosidad por entender cómo alguien tan privilegiado y aristocrático pudo generar tanta empatía en todo el mundo", agregó.

El guion de "Spencer", coescrito junto al creador de "Peaky Blinders" Steven Knight, se centra en un solo fin de semana de principios de la década de los 90, tres días de celebración navideña que pasa con toda la familia real en su casa de campo de Sandringham y al final de los cuales decidió separarse del príncipe Carlos (Jack Farthing).

La infidelidad de Carlos ya corría de boca en boca así como los rumores de divorcio pero durante esos tres días la reina impone los rituales que marca la tradición: cenas, vestimentas, posados oficiales y salidas a cazar. A partir de ahí, los guionistas imaginan qué pudo haber sucedido puertas para dentro.

"Ver a alguien en un momento de crisis es muy interesante y te puede desvelar más del personaje que contar toda su vida", señaló Larraín para justificar esta decisión temporal. "El personaje empieza roto, luego se convierte en un fantasma y finalmente se cura", resumió.

#BiennaleCinema2021 #Venezia78 #Spencer #PabloLarraín: “When you look at someone in a crisis, you get to know that person very well. It was a great opportunity to create a fairytale with a different structure. Diana was an icon, but also a mother. She only wanted to be herself.” pic.twitter.com/Pd2Sh5KW1h