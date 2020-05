Patty Jenkins piensa en un spin-off de "Wonder Woman" enfocado en las Amazonas

La directora de "Wonder Woman", Patty Jenkins, está pensando más allá del próximo estreno de "Wonder Woman 1984" y tiene en mente un spin-off sobre el Amazonas, antes de una tercera entrega de la saga.

Ya había dicho que estaba interesada en una película paralela a las protagonizadas por Gal Gadot pero recientemente confirmó su idea en entrevista con Total Film.

"No voy a asegurar una idea hasta que salga esta película, porque quiero estar limpia y tener la mente fresca", explicó Jenkins.

"Pero sí", agregó la directora, "hay un arco que tengo en mente con la primera película, luego la segunda película, y luego la película de Amazonas, y luego una tercera cinta".

Eso sí, Jenkins aseguró que no será la directora de este potencial spin-off. "Voy a intentar realmente no hacerlo. No va a ser fácil. Pero a Geoff Johns (escritor de cómics y coguionista de "Wonder Woman 1984") y a mí se nos ocurrió la historia, y vendimos el lanzamiento y lo vamos a poner en marcha. Lo produciré, seguro", expresó.

Hasta ahora, "Wonder Woman 1984" tiene su postergado estreno en cines fijado para el 14 de agosto.