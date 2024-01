Paul Mescal defiende el interpretar a un hombre gay en "All Of Us Strangers"

El actor irlandés Paul Mescal abordó una eterna discusión que se ha dado en torno el mundo del espectáculo.

En específico, el intérprete de 27 años nominado al Óscar en 2022 por su rol de padre en "Aftersun" se encuentra promocionando su nuevo filme "All Of Us Strangers", en el que interpreta a Harry, un hombre homosexual.

A propósito de la polémica que se construye cuando un actor aparentemente heterosexual intepreta a uno homosexual, Mescal aseguró que a su parecer, existe una sola una condición para que pueda hacerlo.

¿Qué opinó Paul Mescal sobre los roles homosexuales?

Ocurrió en una nueva entrevista concedida a The Sunday Times, fue consultado sobre la validez de que un personaje gay sea interpretado por alguien que no lo es en la vida real.

"Depende de quién cuente la historia", afirmó donde Mescal, de 27 años, antes de defender por qué una persona que no se identifica como homosexual tenga la validez de representar a uno.

Para argumentar su punto, Mescal recalcó: "La cuestión es que ha habido muchas interpretaciones queer (no heterosexuales) en el cine que han resultado ofensivas, pero eso se debe a que los cineastas y los actores han sido descuidados", argumentó.

"No creo que esta película exista en absoluto en esa conversación. Y ya está", cerró Paul Mercal, quien anteriormente en otra entrevista calificó sus escenas de sexo con el personaje Adam (interpretado por Andrew Scott) como algo "muy conmovedor y también muy sexy".