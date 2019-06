Paul Rudd participará en la nueva película de "Los cazafantasmas"

El actor Paul Rudd, que pasa por un momento muy dulce de su carrera tras interpretar a Ant-Man en las cintas de Marvel Studios, cerró su fichaje por la nueva película de "Los cazafantasmas" ("Ghostbusters") que prepara el realizador Jason Reitman, informó el medio especializado Variety.

"He querido trabajar con Paul Rudd desde que mi cortometraje abrió en Sundance la proyección de 'Wet Hot American Summer' (cinta de 2001 con Paul Ruud en su elenco). Estoy entusiasmado de que se una a este nuevo capítulo en el universo original de 'Ghostbusters'", dijo Reitman

Además, la cuenta oficial en Twitter de esta película publicó un video en el que salía Rudd confirmando su incorporación a una saga de la que se declaró fan.

Look who accepted the call. #GB20 pic.twitter.com/QwYSiw5pBq