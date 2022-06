Pedro Pascal y Ethan Hawke protagonizarán cortometraje western de Pedro Almodóvar

El chileno Pedro Pascal y el estadounidense Ethan Hawke serán los protagonistas de la próxima producción de Pedro Almodóvar, "Strange Way of Life".

El proyecto es un cortometraje de 30 minutos en inglés y tendrá a un hombre llamado "Silva", cabalgando a caballo por el desierto hasta Bitter Creek para visitar al sheriff "Jake". 25 años antes, los dos hombres trabajaron juntos como pistoleros a sueldo.

"Strange Way of Life" será el anticipo de Almodóvar antes de su primera película en inglés, "A Manual for Cleaning Women", que será protagonizada por Cate Blanchett.