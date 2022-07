Pedro Pascal y Pedro Almodóvar se preparan para rodar nuevo y homoerótico cortometraje western

La primera colaboración entre el premiado cineasta español Pedro Almodóvar y el prominente actor chileno, Pedro Pascal se puso oficialmente en marcha, con ambos alistados para comenzar las grabaciones de "Strange Way of Life".

En redes sociales ya circulan las primeras imágenes de lo que próximamente tomará la forma de western del autor de "La piel que habito", quien actualmente se encuentra en Almería, España junto a sus estrellas para en agosto arrancar con el rodaje de la cinta que durará 30 minutos.

Protagonizada por el actor de "Game of Thrones" junto al intérprete de "Moon Knight" Ethan Hawke, centrará su relato en el pistolero llamado "Silva", quien tras 25 años sin verse, cruzará el desierto para visitar al sheriff "Jake".

"No debo decir más para no desvelar todas las sorpresas del guion", indicó anteriormente Almodóvar sobre la esperada producción, que por supesto, mostrará un romance homosexual: "Podría ser mi respuesta a Secreto en la montaña" de Ang Lee, señaló a Indiewire sobre el filme que estuvo a punto de dirigir.

