Película de "Mortal Kombat" confirmó al actor que interpretará a "Sub Zero"

El primer papel del reparto de la nueva película de "Mortal Kombat" promete darle un alivio a los siempre inquietos fanáticos: Joe Taslim, conocido por su trabajo en artes marciales, interpretará a "Sub-Zero".

La información la reveló The Hollywood Reporter, afirmando que Taslim se unirá a la producción cuando comience a filmar Australia a finales de este año.

El indonesio tuvo papeles protagónicos en "The Raid" como Sergeant Jaka y "The Night Comes for Us" como Ito, y apareció en dos éxitos de taquilla de Hollywood: "Star Trek Beyond" y "Fast & Furious 6".

James Wan, conocido por dirigir cintas como "Saw" y "Aquaman", está produciendo la cinta de "Mortal Kombat", con la dirección de Simon McQuaid, quien dirigió un anuncio de para PlayStation 3, en el que personajes como Nathan Drake, Kratos y Solid Snake elogian a un jugador heroico llamado Michael, y el spot de "Enemy Weapon" de Halo 3, en que dos ancianos soldados se muestran nostálgicos sobre las armas de guerra futuristas.