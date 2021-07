Película sobre Lady Di de Pablo Larraín se estrenará en Festival de Venecia

La próxima película del director chileno Pablo Larraín es "Spencer", basada en un momento de la vida de Lady Di, interpretada por Kristen Stewart, y que confirmó su estreno para este año.

La cinta será parte de la competencia del Festival de Venecia 2021, que se realizará entre el 1 y 11 de septiembre. Es la segunda cinta confirmada que buscará el León de Oro junto con "The Power of the Dog" de Jane Champion, protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemons.

No será la primera vez de Larraín en Venecia: en 2010 exhibió "Post Mortem", en 2016 compitió con "Jackie" y en 2019 estrenó "Ema". Ademas, en 2013 fue miembro del jurado.

La versión 2021 del evento italiano solo ha anunciado que el jurado tendrá al surcoreano Bong Joon Ho ("Parasite") como Presidente. En 2020, con una edición más acotada, tuvo a "Nomadland" como ganadora del León de Oro.

"Spencer" se establecerá en 1991, durante las vacaciones de Navidad de la familia real, instancia en la que Diana, Princesa de Gales, decide poner fin a su matrimonio con Carlos, Príncipe de Gales.

La película tiene un guión a cargo de Steven Knight (creador de "Peaky Blinders") y una banda sonora compuesta por Jonny Greenwood, guitarrista de Radiohead.