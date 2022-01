Películas de Marvel se llevaron el 30% de la taquilla en 2021

Pese a ser un año complicado para la industria, gran parte de la taquilla de 2021 tuvo como protagonista a Marvel y sus películas, que consiguieron una alta recaudación en Norteamérica en los 12 meses.

Contando las películas de Marvel Studios, propiedad de Disney y las películas de Marvel de Sony, todas representaron el 30% del total de taquilla de 2021 en Estados Unidos y Canadá.

"Black Widow" fue la primera película de Marvel que se estrenó en 2021 y llegó a los cines y al servicio premium de Disney+ en junio. Después vino "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" en septiembre, "Venom: Let There Be Carnage" en octubre, "Eternals" en noviembre y culminó en diciembre con "Spider-Man: No Way Home".

Si se suma la taquilla de las cinco cintas, la cifra llega a 1.355 millones de dólares en recaudación. En total, la taquilla norteamericana logró durante 2021 más de 4.450 mil millones de dólares, el doble de lo logrado en 2020 pero un 61% inferior a los 11.3 mil millones recaudados en 2019.