Peter Jackson consideró borrar su memoria para olvidar "El Señor de los Anillos"

El director Peter Jackson, a cargo de la trilogía de "El Señor de los Anillos", confesó que un método inusual para poder disfrutar de mejor forma su trabajo basado en la obra de Tolkien.

Hablando con The Hollywood Reporter, Jackson dijo que pensó en la hipnosis para sentirse como un fanático al ver las películas.

"Cuando hicimos las películas de 'El Señor de los Anillos', siempre sentí que era una persona desafortunada que nunca llegó a verlas como una película inesperada", expresó el neozelandés.

"En el momento en que se proyectaron, estuve inmerso en eso durante cinco o seis años. Fue una gran pérdida para mí no poder verlos como todos los demás", confesó el director.

"Consideré seriamente ir a un tipo de hipnoterapia para que me hipnotizara y me hiciera olvidar las películas y el trabajo que había hecho durante los últimos seis o siete años para poder sentarme y disfrutarlas. No lo seguí, pero hablé con el mentalista británico Derren Brown sobre eso y pensó que podía hacerlo", indicó Jackson.