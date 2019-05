Planean realizar un universo a lo "Avengers" con "Rápido y Furioso"

El universo de Marvel ha logrado tantos éxitos que otras películas quieren imitar ese fenómeno, como "Rápido y Furioso".

Con la necesidad de seguir cosechando grandes números de taquilla, la franquicia piensa en expandir a algunos de personajes e historias. Gran parte de esa medida la veremos este año en "Hobbs & Shaw", el spinoff protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham.

Según informa The Hollywood Reporter, Universal planea ir por esa senda con otros proyectos, uno de ellos a cargo del rol de Charlize Theron.

"El estudio está explorando otras ideas, incluyendo un spinoff femenino creado en torno a Cipher, el personaje de Charlize Theron de The Fate of the Furious. La pregunta para Universal, dice un representante con importantes talentos en la saga, es: ¿Cómo expandes la franquicia? ¿Cómo lo 'Avengerizas'?", apuntó el medio.

Dependiendo de los resultados de "Hobbs & Shaw", desde Universal tomarán decisiones más concretas sobre este "universo de Rápido y Furioso".