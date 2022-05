Precuela de "Los Juegos del Hambre" eligió al joven "Coriolanus Snow"

"The Ballad of Songbirds and Snakes", la precuela de "Los Juegos del Hambre", eligió a Tom Blyth como el encargado de interpretar al joven "Coriolanus Snow".

El actor inglés de "Billy the Kid" y "The Gilded Age", de 27 años, será el tiránico presidente a la edad de 18 años cuando es elegido para ser mentor de Lucy Gray Baird, la niña tributo del empobrecido Distrito 12, durante los 10º Juegos del Hambre.

La cinta está basada en la novela "The Ballad of Songbirds and Snakes" de Suzanne Collins publicada en 2020 y su fecha de estreno está fijada para el 17 de noviembre de 2023.

Aún no está anunciado el elenco pero sí está confirmado el retorno de Francis Lawrence, quien dirigirá la cinta tal como "Los juegos del hambre: en llamas" (2013), "Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1" (2014) y ""Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2" (2015).