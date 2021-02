Guionista de "Emily in Paris" criticó ausencia de "I May Destroy You" en los Globos de Oro

Deborah Copaken, guionista de la serie de comedia "Emily in Paris", criticó a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood por omitir "I May Destroy You" de HBO dentro de los nominados a los Globos de Oro, anunciados este miércoles.

Copaken escribió en The Guardian que estaba "sorprendida" de cómo "I May Destroy You", creada y protagonizada por Michaela Coel, fue excluida mientras "Emily en París", que fue criticada severamente, fue incluida en las nominaciones.

"'I May Destroy You' no solo fue mi serie favorita de 2020. Es mi serie favorita. Toma el complicado tema de una violación (yo misma soy una sobreviviente de agresión sexual) y le infunde corazón, humor, patetismo y una historia construida tan bien que tuve que verla dos veces, solo para entender cómo lo hizo Coel", dijo Copaken.

"Nunca he estado ni remotamente cerca de ver de cerca una estatuilla del Globo de Oro, y mucho menos de ser nominada para una. Pero esa emoción ahora, lamentablemente, se ve atenuada por mi rabia por el desaire a Coel. Que 'I May Destroy You' no haya obtenido un solo Globo de Oro no solo está mal, es lo que está mal en todo", expresó la guionista.