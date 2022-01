Sin famosos, ni transmisión televisiva y con boicot: Globos de Oro se prepara para su edición 2022

El próximo domingo 9 de enero se realizará la ceremonia 2022 de los premios Globos de Oro, aunque en esta ocasión se enfrenta a una serie de dificultades debido a un boicot y a la pandemia.

La entrega de reconocimientos de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha tenido críticas desde el año pasado por una falta de diversidad que acusan compañías como Warner Bros., Netflix y la agrupación Time's Up.

Además, la cadena NBC anunció en 2021 que no transmitirá la ceremonia para presionar a la asociación a realizar una reforma que incluyera el ingreso de nuevos miembros. "Suponiendo que la organización ejecute su plan, tenemos la esperanza de estar en condiciones de emitir la gala en 2023", dijo la cadena en mayo pasado.

A esta situación se suma el Covid-19 y el aumento de casos de la variante ómicron, Variety asegura que la ceremonia no tendrá presencia significativa de celebridades, es decir, no incluirá presentadores famosos, nominados o incluso ganadores en el evento.

Tampoco habrán medios ni invitados especiales y se espera que en el lugar solo haya presencia de ejecutivos y miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Sobre las nominaciones, en los apartados cinematográficos "Belfast" y "The power of the dog" lideran las nominaciones con siete cada una, seguida por "Don't Look Up", "King Richard", "Licorice Pizza" y "West Side Story" con cuatro cada una. En tanto "Dune" logró apenas tres nominaciones.

En televisión, "Succession" de HBO encabeza con cinco nominaciones, seguida por "The Morning Show" y "Ted Lasso" con cuatro cada una. Por su parte la serie sensación de 2021, "El juego del calamar", logró tres nominaciones, incluyendo Mejor serie dramática.