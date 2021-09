"La cordillera de los sueños" de Patricio Guzmán representará a Chile en los Goya 2022

El documental "La cordillera de los sueños" de Patricio Guzmán fue escogida por Academia de Cine de Chile para representar al país en la próxima edición de los Premios Goya.

"Agradezco el honor que me han dado los mismos colegas. Espero participar en la nominación para los Goya porque espero que eso siga contribuyendo para abrirle puertas al documental chileno, que es una de las cosas por las que he trabajado y en las que me gustaría aportar", dijo Guzmán tras conocer la noticia.

Pensado como la parte final de una trilogía integrada por "El botón de nacar" y "La nostalgia de la luz", "La cordillera de los sueños" se estrenó a fines de 2020 luego de haber ganado el Ojo de Oro a Mejor Documental en Cannes 2019.

"En los últimos años, los chilenos se han encontrado con ellos mismos y expresado sus anhelos y esperanzas por un país más justo. Toda la carrera de Patricio Guzmán ha sido un tremendo aporte a nuestra memoria", destacó Giancarlo Nasi, presidente de la Academia de Cine de Chile.

La película de Guzmán es el segundo documental consecutivo que Chile postula a los Premios Goya tras la nominación de "El agente tipo" el año pasado.

La próxima edición de los Goya se realizará el 12 de febrero de 2022.