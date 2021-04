Anthony Hopkins dedica su Oscar a Chadwick Boseman: "No me lo esperaba"

Fue una de las sopresas de la noche, no solo por ubicarse al final de la ceremonia, si no que porque se creía que su resultado estaba cantado. Se trata del premio Oscar a Mejor Actor el cual recayó, contra todos los pronósticos, en el británico Anthony Hopkins por su labor en "The Father".

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de 83 años agradeció su segundo Oscar y dedicó el galardón al fallecido Chadwick Boseman, quien había sido el favorito durante toda la temporada de premios por su trabajo en "La madre del blues".

"A los 83 años no esperaba recibir este reconocimiento, de verdad que no, así que agradezco a la Academia. También quisiera tributar a Chadwick Boseman, que nos fue arrebatado muy tempranamente", dijo Hopkins desde su residencia en Gales.

Durante esta temporada de premiaciones, Boseman había vencido a Hopkins en las categorías de Mejor Actor en los Golden Globes, los Critics' Choice Awards y los SAG. Solo los británicos BAFTA prefirieron al hombre de "The Father".

Este año Anthony Hopkins sumaba su sexta nominación al Oscar y su primera consecutiva (tras "Los dos Papas" de 2020). Con el triunfo alcanzó su segunda estatuilla después de ganar en 1992 por su legendario "Hannibal Lecter" ("El silencio de los inocentes"), además de convertirse en el actor más longevo en obtener el premio.