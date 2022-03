"Bestia" no logró quedarse con el Oscar: "The Windshield Wiper" ganó en su categoría

El cortometraje chileno "Bestia" no pudo quedarse con la estatuilla dorada en los Oscar 2022 y perdió en su categoría ante "The Windshield Wiper" en la edición número 94 de los galardones.

El ganador se anunció durante el pre show instaurado este año por la Academia, el cual ha generado polémica por relegar a diversas categorías a un segmento no televisado.

La información del triunfo de "The Windshield Wiper" fue reportada por el sitio Variety.

"Bestia", corto dirigido por Hugo Covarrubias con la técnica de stop motion, fue el segundo cortometraje animado nacional en ser nominado a los Oscar. El primero fue "Historia de un Oso", producción que se trajo el galardón en 2016.

“The Windshield Wiper” wins for best animated short film at the #Oscars. https://t.co/N2VdKT6hUl pic.twitter.com/TLViJJOZCv