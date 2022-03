Beyoncé, Sebastián Yatra y Billie Eilish actuarán en los Premios Oscar 2022

El colombiano Sebastián Yatra cantará la canción "Dos Oruguitas" de "Encanto" este domingo 27 en el escenario de los Premios Oscar, al que también subirán Beyoncé, Reba McEntire y Billie Eillish junto a Finneas.

Los cinco artistas están nominados en la categoría de Mejor Canción Original, donde también compite Van Morrison por su tema "Down to Joy" para la película "Belfast", aunque el roquero no acudirá a Los Ángeles porque está de gira.

La música era el último secreto que faltaba por anunciar de una ceremonia que, tras el parón del año pasado, volverá al Dolby Theatre de Los Ángeles, con público, alfombra roja y tres presentadoras: Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.

Yatra pondrá la cuota de español de la ceremonia del domingo. La última presencia de un número en español fue en 2017, cuando Natalia Lafourcade, Gael García Bernal y Miguel cantaron en inglés y español "Remember Me - Recuérdame", el tema de la película "Coco" que luego ganó la estatuilla dorada.

Beyoncé interpretará "Be Alive" de "King Richard" y Reba McEntire hará lo mismo con "Somehow You Do", de "Four Good Days". Finalmente, Billie Eilish y Finneas actuarán con "No Time To Die", el tema principal de la última película de James Bond.