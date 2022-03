"CODA" da la sorpresa y triunfa en unos Óscar dominados por "Dune"

"CODA" dio la sorpresa en los Oscar 2022 y se quedó con el premio a la Mejor Película en unos galardones que, sin embargo, estuvieron dominados por la ciencia-ficción de "Dune", que sumó seis victorias en los apartados técnicos.

Por detrás quedaron la inesperada "CODA", con tres premios en total, y "The Eyes of Tammy Faye", que sumó dos triunfos, incluida la de mejor actriz protagonista para Jessica Chastain.

A pesar de que "The Power of The Dog" sonaba como la gran favorita de la temporada de premios, en las últimas semanas empezó a verse eclipsada por "CODA", cuyo triunfo en los premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) iluminó sus opciones como la gran alternativa al galardón.

Finalmente, esa alternativa se convirtió en la elegida.

El filme, un remake de la francesa "La Famille Bélier " que Apple TV+ adquirió por 25 millones de dólares al vencer en Sundance, había ganado en los premios de los sindicatos de productores, actores y guionistas.

Su reparto, mayoritariamente sordo, y su argumento, sobre una hija de padres sordos con talento para la música, rellenaba muchas de las casillas de diversidad que tanto gustan en el Hollywood de esta década.

"Queremos dar las gracias a la Academia por dar el premio a una película sobre la familia y el amor", dijeron sus directores y productores al recoger el galardón en grupo.

"CODA" (que en inglés es el acrónimo para "hijo de adultos sordos") también se coronó como mejor guion adaptado y repartió el galardón al mejor actor secundario a Troy Kotsur, quien ha arrasado en la temporada de premios al ganar todos los certámenes excepto los Globos de Oro.

En el apartado de interpretación, Will Smith, protagonista de "King Richard", ganó el Óscar a mejor actor al que también aspiraba el español Javier Bardem por "Being The Ricardos". Minutos antes el actor protagonizó un violento momento con Chris Rock.

Más amable fue la victoria de Jessica Chastain, ganadora con "The Eyes of Tammy Faye" del Óscar a la mejor actriz protagonista, que tenía a Penélope Cruz ("Madres Paralelas") como la única candidata por una actuación en un idioma diferente al inglés.

Por su parte "Dune" se quedó con los galardones de mejor banda sonora, sonido, diseño de producción, fotografía, edición y efectos especiales.

Y el de mejor canción fue para "No Time To Die", de Billie Eilish y su hermano Finneas, por el tema para el filme de James Bond.