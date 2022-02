El próximo 27 de marzo se realizará la ceremonia 2022 de los Oscar, cuyas nominaciones fueron reveladas este martes.

Con 12 nominaciones, "The Power of the Dog" es la gran favorita para el evento más importante del cine. Pero otras producciones también pretenden hacerle pelea a la cinta de Jane Campion.

En cine y en streaming están disponibles la mayoría de las películas nominadas y acá puedes revisar dónde y cómo verlas: