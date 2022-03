Hace seis años predijeron el polémico golpe de Will Smith a Chris Rock en los Oscar

"Will Smith tiene que darle un puñetazo en la cara a Chris Rock.... No tiene otra opción", con esa frase, en 2016, un tuitero se volvió viral al más puro estilo de "Los Simpson", pues predijo el escándalo que marcó la ceremonia de los Oscar 2022.

En ese momento se refería a un discurso del comediante en la entrega de premios de hace seis años en que apuntaba contra Jada Pinkett-Smith, una situación similar a la vivida este domingo pasado, cuando Smith no aguantó las palabras dirigidas hacia su esposa y dio un inesperado cachetazo al humorista, en pleno escenario.

Este año, Rock siguió utilizando a la actriz como objeto de sus bromas y se burló de su alopecia, lo que culminó con el violento altercado. Pero los protagonistas de la pelea ya tenían historia.

En 2016 Jada Pinkett-Smith, junto a su esposo y figuras como el director Spike Lee, llamaron a boicotear los Oscars por la falta de diversidad en sus nominados. Justo en esa oportunidad Chris Rock fue el anfitrión del certamen y aprovechó el escenario para burlarse de los Smith: dijo que ella nunca era invitada a la ceremonia -dando a entender que su boicot no servía- y se rió de que lo que realmente "injusto" era el alto sueldo de Will Smith en la película "Wild, Wild West".

Tras la tensa escena de este domingo, y cuando ganó el premio a Mejor Actor por "King Richard", Will Smith, aludió al incidente entre lágrimas. "En este negocio a veces tienes que soportar que la gente te insulte y te falte el respeto y tú has de sonreír y decir que todo está bien", señaló antes de disculparse con la Academia, quienes aseguraron: "no perdonamos ningún tipo de violencia".

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.