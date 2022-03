Jaden defendió actitud violenta de Will Smith: "Así es como lo hacemos"

Jaden Smith, el hijo actor y cantante de Will Smith y Jada Pinkett, defendió la violenta actitud que mostró su padre durante la ceremonia de los Oscar 2022.

Minutos antes de recibir su premio a Mejor Actor por su trabajo en "King Richard", Will Smith subió al escenario para golpear al comediante Chris Rock por una mala broma que este hizo sobre la alopecia de su esposa Jada Pinkett.

"Y así es como lo hacemos", escribió Jaden Smith en su cuenta de Twitter tras el comentado incidente.

El artista de 23 años acompañó a sus padres en la celebración que se realizó posterior a la entrega de premios.

And That’s How We Do It