Kristen Stewart consigue su primera nominación al Oscar por "Spencer"

Chile promete ser protagonista en la próxima edición de los Premios Oscar. Además de la nominación de "Bestia" en la categoría de Mejor Cortometraje Animado, el país se hará presente de forma simbólica en una de las categorías más relevantes.

La actriz Kristen Stewart fue nominada como Mejor Actriz por su rol de Diana de Gales en "Spencer", la comentada película dirigida por el chileno Pablo Larraín que solo participará en este apartado.

Desde el estreno del trailer de la película Stewart fue candidateada para competir por el premio.

Sin embargo la contienda no será fácil, ya que tendrá que enfrentar a Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye"), Penélope Cruz ("Madres paralelas") y las favoritas Olivia Colman ("The Lost Daughter") y Nicole Kidman ("Being the Ricardos").

Esta es la primera nominación al Oscar que recibe Stewart en toda su carrera. El papel de Lady Di también le valió ser nominada por primera vez a los Globos de Oro.