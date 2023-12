"La memoria infinita" de Maite Alberdi entre la preselección para los premios Oscar 2024

Pese a que aún es un enigma si el documental "La memoria infinita" de la directora chilena Maite Alberdi califica como nominada para Mejor Documental en los premios Oscar, sí en una realidad que integra la preselección.

Miembros del área documental de la edición 96º del certamen seleccionaron 15 títulos tentativos que podrían calificar posteriormente como los nominados oficiales.

¿Cuáles películas fueron nominados a la lista corta para "Mejor Documental"?

"American Symphony"

"Apolonia, Apolonia"

"Beyond Utopia"

"Bobi Wine: The People's President"

"Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy"

"The Eternal Memory" ("La memoria infinita")

"Four Daughters"

"Going to Mars: The Nikki Giovanni Project"

"In the Rearview"

"Stamped from the Beginning"

"Still: A Michael J. Fox Movie"

"A Still Small Voice"

"32 Sounds"

"To Kill a Tiger"

"20 Days in Mariupol"

¿Cuándo serán revalados los nominados a los Oscar 2024?

Para conocer a los nominados definitivos para los Premios de la Academia habrá que esperar un mes más, ya que el martes 23 de enero del 2024 serán develados.

Mientras que la próxima versión será efectuada el 10 de marzo del mismo año.