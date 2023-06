Los invitados a integrar la Academia: Taylor Swift podrá votar en los Premios Óscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, encargada de los premios Oscar, ha invitado a 398 nuevos miembros, desde artistas a ejecutivos de Hollywood, a formar parte de sus filas.

En la lista, obtenida por Variety, figuran estrellas de la música como la cantante Taylor Swift y Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd; así como el ganador a Mejor Actor de Reparto Ke Huey Quan, los nominados Paul Mescal, Austin Butler y Stephanie Hsu, y otros actores como Nicholas Hoult, Keke Palmer y Selma Blair.

En tanto, Daniel Kwan y Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All at Once"), Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick") y Santiago Mitre ("Argentina: 1985") forman parte de los directores invitados.

Además, el director, guionista y montajista Alejandro Fernández Almendras, director de "Mi amigo Alexis", también forma parte de la lista, sumándose a otros chilenos que pueden votar en los Premios Óscar como Hugo Covarrubias, Pedro Pascal, Daniela Vega, entre otros.

En caso de que todos los invitados acepten ser miembros, la Academia contará con 10.817 integrantes su versión número 96, que se llevará a cabo el 10 de marzo del 2024.