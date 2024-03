Maite Alberdi celebró llegar a los Oscar como cineasta latina: "Me parece un gran premio"

La cinesta chilena Maite Alberdi no logró conseguir el premio Oscar este domingo con "La Memoria Infinita", no obstante destacó el logro de llegar a la instancia siendo latina.

"No se imaginan lo que es para una cineasta latina estar aquí. Es la primera vez que en esta categoría los nominados somos sólo documentales internacionales. Eso a mí me parece un gran premio y una apertura de la Academia a la diversidad y a voces que a veces parecen estar muy lejos", señaló en Instagram la directora de documentales como "El Agente Topo" y "La once".

Alberdi destacó que "La memoria infinita" es "una historia de un amor que se cuida" y reflexionó que "todas las mujeres hacemos malabares para cuidar, y probablemente la única forma de evolucionar como sociedad es que a todos, hombres y mujeres, nos toque cuidar en algún momento de nuestras vidas".

En la ceremonia de los Premios Oscar 2024 no pudo imponerse ante "20 Días en Mariupol", aplaudido documental que muestra a un equipo de periodistas ucranianos durante la invasión rusa.