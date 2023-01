Mejor Película en los Oscar 2023: ¿Cuáles son las cintas con mejor puntuación?

De manera permanente la plataforma Rotten Tomatoes se encarga de recopilar críticas y reseñas sobre películas y series, otorgándoles una puntuación promedio que sirve para guiar a los espectadores.

Tras conocerse los nominados a los Premios Oscar 2023, el sitio publicó varias estadísticas relacionadas con las películas nominadas: desde la cantidad de galardones que han recibido como la puntuación que tienen en la actualidad.

Precisamente la plataforma mostró los puntajes de las nominadas a Mejor Película, donde se encuentran producciones como "Avatar: Los caminos del agua", "Elvis", "Tár", "Top Gun: Maverick" y "Everything Everywhere All at Once", entre otras.

¿Cuáles son las mejores películas de los Oscar 2023?

En ese sentido la película mejor puntuada de estos premios es "The Banshees of Inisherin" con un 97% y 9 nominaciones, seguida por "Top Gun: Maverick" con un 96% y 6 nominaciones.

Más atrás quedó "Everything Everywhere All at Once", película que obtuvo una calificación de un 95%, pero que encabeza las nominaciones a los Oscar 2023 con 11 nominaciones. Además es la cinta más ganadora de la temporada con 86 galardones.

La alemana "All Quiet on the Western Front" y "The Fabelmans" le siguieron con un 92%, "Women Talking" con un 91% y "Tár" con un 90%.

En los últimos puestos quedó "Avatar: Los caminos del agua" y "Elvis" con un 77% y "Triangle of Sadness" con un 72%.