Oscar 2022: Taylor Swift, Rihanna, Lady Gaga y Selena Gomez entran en la lista corta de Mejor Canción

Para la próxima edición de los Premios Oscar 2023 se reveló la lista corta con 15 temas que buscan entrar entre las cinco para competir como Mejor Canción Original.

La Academia presentó sus pre-seleccionados en distintas categorías, lo que incluyó Mejor Película Internacional que dejó fuera a "Blanquita" de Chile.

Dentro de esta primera selección de Mejor Canción Original figuran estrellas femeninas del pop de las últimas décadas: Taylor Swift, Rihanna, Lady Gaga y Selena Gomez.

Swift postula por "Carolina" de la película "Where the Crawdads Sing", Rihanna con "Lift Me Up" de "Black Panther: Wakanda Forever", Lady Gaga con "Hold My Hand" de "Top Gun: Maverick" y Gomez con "My Mind & Me" de su documental "My Mind & Me".

De ellas, solo Gaga ha conseguido una estatuilla: en 2018 por "Shallow" de "A Star is Born".

Asimismo, otros nombres que están entre los 15 seleccionados son The Weeknd por "Nothing Is Lost (You Give Me Strength)" de "Avatar 2" y la banda LCD Soundsystem por "New Body Rhumba" de "White Noise".

La lista de las cinco canciones nominadas definitivas se dará a conocer el próximo 24 de enero y la ceremonia de los Oscar 2023 se realizará el 12 de marzo.