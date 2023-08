"Peaches", "I'm Just Ken" y más: las canciones favoritas para los Oscar 2024

Luego de conocer a las cintas favoritas para los Premios Oscar 2024, la revista Billboard elaboró un listado de las canciones que podrían estar nominadas a Mejor Canción Original.

Temas que formaron los soundtracks de películas como "Barbie", "La Sirenita" y "Super Mario Bros" son parte del listado de posibles candidatas, que se conocerá dentro de unos meses, así como también se espera que estrenos como "Trolls 2", "Wonka" y "The Color Purple" puedan ser nominadas.

"Peaches" de Super Mario Bros

Viralizada en redes sociales, la balada romántica que "Bowser" (Jack Black) dedica a la "Princesa Peach" (Anya Taylor-Joy), "Peaches", escrita por Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond y John Spiker, es una fuerte candidata para conseguir la estatuilla.

Sin embargo, una de las reglas de la Academia presentaría un incoveniente para los autores, ya que está establecido que "En los casos en que cinco o más compositores acreditados funcionen como colaboradores, se podrá otorgar una sola estatuilla al grupo", por lo que estos deberán decidir si dejarán fuera de los créditos a uno de kos escritores o compartirán un solo galardón.

"What Was I Made For?" de Barbie

Escrita por Billie Eilish y su hermano Finneas, quienes se llevaron la categoría el 2022 por "No Time to Die", "What Was I Made For?" marca una emotiva escena de la cinta de Greta Gerwig.

No obstante, el reglamento de los Oscar vuelve a aplicar en este caso, ya que no sería la única candidata de "Barbie" para la estatuilla, y las normas establecen que "no pueden nominarse más de dos canciones de una misma película, independientemente de los escritores, para el premio a la canción original", dejando fuera temas como "Dance The Night" de Dua Lipa.

"For the First Time" de La Sirenita

Escrita por Alan Menken y Lin-Manuel Miranda e interpretada por Halle Bailey, la canción es parte del live action de "La Sirenita", estrenada el pasado mayo.

En caso de ganar, sería el quinto Oscar de Menken tras ganar por primera vez en 1990 por "Under the Sea" de la versión animada de la cinta de Disney, y el primero para Miranda, que fue nominado previamente por su participación en "Moana" y "Encanto".

"I'm Just Ken" de Barbie

De Mark Ronson y Andrew Wyatt, ganadores de la estatuilla en 2019 por co-escribir "Shallow" de "A Star is Born", la canción de "Ken" es una de las más populares dentro del listado.

Así, el tema interpretado por Ryan Gosling, que cuenta con la colaboración de Slash en la guitarra, podría enfrentarse a "What Was I Made For?", que forma parte de la misma película.

"The Fire Inside" de Flamin' Hot

Compuesta por la 10 veces nominadas al Oscar Diane Warren, la canción interpretada por Becky G para "Flamin' Hot" podría ser parte del listado de nominados.

En caso de ganar, sería la primera estatuilla que se llevaría Warren, que recibió el Oscar honorífico que recibió el pasado noviembre por su trayectoria.

En tanto, las otras fuertes competidoras que propone la lista son "Road to Freedom" de la película "Rustin"; "Love Again" de la película homónima; "Camp Isn't Home" de "Theater Camp"; "Dear Alien (Who Art in Heaven)" de la cinta "Asteroid City"; y la canción "High Life" de "Flora and Son".