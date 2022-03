Previa Premios Oscar 2022: Jane Campion, gran favorita en la carrera por Mejor Dirección

La categoría de Mejor Dirección, la más importante de los Premios Oscar tras la de Mejor Película, cuenta este año con una clara favorita para alzarse con la estatuilla de la Academia de Hollywood: Jane Campion por "The Power of the Dog".

Campion se disputará este galardón con Steven Spielberg ("West Side Story"), Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza"), Kenneth Branagh ("Belfast") y Ryûsuke Hamaguchi ("Drive My Car").

La neozelandesa lidera todas las apuestas para alzarse este domingo 27 con el Oscar a Mejor Dirección por su película "The Power of the Dog", que le haría volver a recoger una estatuilla 28 años después de "The Piano".

"The Power of the Dog", la cinta más nominada de la 94 edición de los Oscar con 12 candidaturas, será previsiblemente la gran triunfadora de la noche, con su directora a la cabeza.

Campion llega a los Oscar con una trayectoria impresionante. Comenzó ganando el León de Plata de la Mostra de Venecia a la Mejor Dirección y su labor fue premiada en los Critics Choice, en los reputados Bafta británicos, en los Globos de Oro o en los Directors Guild of America.

La realizadora ha llevado con atinada precisión a la gran pantalla esta adaptación de la novela homónima que escribió allá por 1967 el estadounidense Thomas Savage.

La neozelandesa consiguió en 1994 ser la segunda mujer en la historia de los Oscar en ser nominada a mejor dirección tras Lina a Wertmüller, por "Pasqualino Settebellezze" (1976), pero sería Kathryn Bigelow la primera en llevarse la estatuilla por "The Hurt Locker" (2009).

El año pasado, Chloé Zhao se convirtió en la segunda en lograrlo, por "Nomadland". Y en esta edición, Campion puede unirse a un podio que pudo haber estrenado hace casi 30 años y que culminaría una trayectoria no muy cargada de trabajos pero con títulos tan significativos como los de "The Piano", "Holy Smoke" (1999) o "Bright Star" (2009).

Ante el presumible triunfo de Campion, la crítica y los expertos de Hollywood coinciden en que el único que le podría arruinar la noche es Steven Spielberg, por su remake de un título mítico, "West Side Story".