"Roma", de Alfonso Cuarón, representará a México en los Óscar y los Goya

La película "Roma", de Alfonso Cuarón, representará a México en las próximas ediciones de los premios Óscar y de los Goya, informó la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

"Roma" luchará por alzarse como mejor película de habla no inglesa durante la edición 91 de los premios Óscar y como mejor cinta iberoamericana en la 33 edición de los españoles premios Goya, desveló el presidente de la AMACC, Ernesto Contreras.

En la película, basada en los recuerdos de infancia de Cuarón, el director narra en blanco y negro la historia de Cleo, la criada indígena de una familia burguesa de la Ciudad de México en los inicios de la década de 1970.

El largometraje, protagonizado por la actriz debutante Yalitza Aparicio, supone el regreso a México del cineasta, quien no rodaba en su país natal desde "Y tu mamá también" (2001).

"Es un orgullo pertenecer a esta película y dar a conocer lo que es México", afirmó Aparicio en el evento donde se hizo el anuncio, en la sede de la AMACC.

Por su parte, Eugenio Caballero, encargado del diseño de producción del filme, dijo que "Roma" es "un homenaje al poder, fuerza y contrastes" del país latinoamericano.

"Roma" se presentó en el pasado Festival de Venecia, donde recibió una calurosa ovación y se llevó el León de Oro, concedido por el jurado que presidió el también mexicano Guillermo del Toro.

Con su película "Gravity" (2013), Cuarón se hizo con el Óscar al mejor director, lo que le convirtió en el primer cineasta latinoamericano en conseguir dicho reconocimiento.

Le siguieron, en años posteriores, sus amigos Alejandro González Iñárritu (por "Birdman" y "The Revenant") y Del Toro (por "The Shape of Water").

Por el momento, ningún filme mexicano ha ganado el Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

"Roma" competía con otras 13 películas inscritas en la carrera mexicana hacia los Óscar y con 12 cintas en la de los Goya, entre ellas "... Y de pronto el amanecer" de Silvio Caiozzi a los Óscar y "Los Perros" de Marcela Said a los Goya, representando a Chile.

"Museo", de Alonso Ruizpalacios; "La libertad del diablo", de Everardo González, y "Los adioses", de Natalia Beristáin.

El pasado año, el documental "La tempestad", de Tatiana Huezo, fue el encargado de representar al país latinoamericano en los Óscar y Goya.