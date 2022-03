Steven Spielberg criticó duramente decisión de sacar premios de la ceremonia de los Oscar 2022

El reconocido director Steven Spielberg, con más de 50 años de trayectoria, salió al paso de la decisión de la Academia de eliminar categorías de la ceremonia principal de los Oscar 2022 y pidió que se revierta la decisión.

En una declaración exclusiva para Deadline, el director ganador de dos premios Oscar dijo no estar de acuerdo con anunciar ocho categorías en una ceremonia previa no televisada, entre ellas Mejor Corto Animado en la que compite la producción chilena "Bestia".

"Creo firmemente que este es quizás el medio más colaborativo del mundo. Todos hacemos películas juntos, nos convertimos en una familia donde un oficio es tan indispensable como el siguiente", dijo Spielberg.

Y agregó: "Siento que en los Premios de la Academia no hay arriba de la línea, no hay debajo de la línea. Todos nosotros estamos en la misma línea trayendo lo mejor de nosotros para contar las mejores historias que podamos. Y eso significa para mí que todos deben tener un asiento en la mesa de la cena juntos en vivo".

"Todos nos unimos para hacer magia", siguió Spielberg, "y me entristece que no estaremos todos en la televisión en vivo viendo cómo sucede la magia juntos (...) Espero que se revierta, pero no soy optimista al respecto".