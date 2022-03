Will Smith rompió el silencio tras pegarle a Chris Rock: "Estaba fuera de lugar y me equivoqué"

La noche de este lunes, Will Smith emitió una declaración pública para disculparse de manera pública con Chris Rock y también darle palabras a la familia Williams.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable", partió diciendo el estadounidense que ganó un Oscar en la ceremonia del domingo.

Smith se refirió a los dichos de Rock que lo llevaron a golpear al comediante: "Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente".

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", se sinceró.

"También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo", siguió Smith, para finalmente pedir disculpas a "la familia Williams y mi familia 'King Richard'. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros".