"Avengers: Endgame" y "Game of Thrones" triunfaron en los MTV Movie & TV Awards

"Avengers: Endgame" como mejor película y "Game of Thrones" como mejor serie fueron las grandes triunfadoras de los premios MTV Movie & TV Awards que emitió este lunes la cadena televisiva estadounidense.

Aunque la gala se celebró el sábado en Santa Mónica (California, EE.UU.), MTV no emitió hasta este lunes una ceremonia que tuvo como presentador a Zachary Levi, el protagonista de la película "Shazam!".

La cinta de superhéroes "Avengers: Endgame", que con 2.743 millones de dólares es el segundo filme más taquillero de la historia, se llevó el galardón a la mejor película así como los reconocimientos al mejor héroe para Robert Downey Jr. (Iron Man) y mejor villano para Josh Brolin (Thanos).

Por su parte, la superproducción televisiva de fantasía épica "Game of Thrones", que se despidió de los espectadores el pasado mes de mayo, logró el reconocimiento a la mejor serie en los MTV Movie & TV Awards.

Los MTV Movie & TV Awards son unos premios muy desenfadados, que reconocen categorías como mejor beso o mejor lucha, y, además, una de sus singularidades es que no distinguen entre hombres y mujeres en sus apartados de actuación.

La forma de sus premios también es muy original ya que se trata de unos trofeos dorados con forma de envase de palomitas.

Lady Gaga se llevó el premio a la mejor interpretación en una película por "A Star is Born", mientras que Elisabeth Moss ganó el mismo reconocimiento pero en la categoría de series de televisión por su labor en "The Handmaid's Tale".

Entre las distinciones de los MTV Movie & TV Awards también figuraron el premio al mejor documental para "Surviving R. Kelly", el galardón a la mejor actuación cómica para Daniel Levy ("Schitt's Creek") o el reconocimiento al mejor beso para Noah Centineo & Lana Condor ("To All the Boys I've Loved Before").

Asimismo, el palmarés también incluyó a Captain Marvel vs. Minn-Erva como mejor pelea por la película "Captain Marvel", a la jueza del Tribunal Supremo de EE.UU. Ruth Bader Ginsburg como mejor héroe o heroína real, y a la canción "Shallow" de la cinta "A Star Is Born" como mejor momento musical.