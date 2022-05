Daniela Ramírez se impuso como Mejor Actriz por "Isabel" en los Premios Platino

En el apartado de serie, la chilena Daniela Ramírez logró un Premio Platino por su participación en la producción "Isabel".

Ramírez consiguió el galardón de Mejor Interpretación Femenina por su papel de Isabel Allende en la serie de 2021. Fue el segundo premio para un artista chileno en la edición 2022 tras el triunfo momentos antes de Alfredo Castro.

"No me esperaba esto realmente. Estoy muy agradecida", dijo Ramírez emocionada, quien agradeció a Isabel Allende, a quien definió como "una persona valiente, rebelde, siempre revolucionaria y feminista desde sus comienzos. Hoy me hace mucho sentido eso".