Estos son los nominados a los SAG Awards 2024: Pedro Pascal está en la lista

Este miércoles, el Premio SAG, entregado por el Sindicato de Actores de Estados Unidos, reveló a sus nominados de la edición 2024.

En esta oportunidad, el chileno Pedro Pascal marcó un nuevo hito en su carrera al ser nominado en la categoría Mejor actor en una serie dramática por su papel de "Joel Miller" en la serie de HBO "The Last of Us" donde, al igual que en los Globos de Oro, volverá a enfrentarse a Kieran Culkin de "Succession".

The nominees for Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series are bringing the drama, and we're here for it! 🎭 #SAGAwards pic.twitter.com/FmpxrX5eDx