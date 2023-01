Los nominados a los Razzies 2023, los premios anti-Oscar a "lo peor" de Hollywood

Como es habitual, un día antes de la nominación a los Premios Oscar se revelan los nominados a los Razzies, "lo peor" del cine.

En esta ocasión, los Golden Raspberry Awards 2023 tienen a "Blonde" de Ana de Armas con más nominaciones: ocho en total, entre ellas Peor Película y Peor Director.

También se incluye a Tom Hanks por dos: Peor Actor por "Gepetto" en "Pinocho" y Peor Actor de Reparto por "Elvis". Otras cintas nominadas "Jurassic Park: Dominion", "Morbius" y "Good Mourning".

Nominados a los Razzies 2023

PEOR PELÍCULA

Blonde

Disney's Pinocchio

Good Mourning

The King's Daughter

Morbius

PEOR ACTOR

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) / Good Mourning

Pete Davidson (Voice Only) / Marmaduke

Tom Hanks (as Gepetto) / Disney's Pinocchio

Jared Leto / Morbius

Sylvester Stallone / Samaritan

PEOR ACTRIZ

Ryan Kiera Armstrong / Firestarter

Bryce Dallas Howard / Jurassic Park: Dominion

Diane Keaton / Mack & Rita

Kaya Scodelario / The King's Daughter

Alicia Silverstone / The Requin

PEOR REMAKE, DERIVADA O SECUELA

Blonde

Ambas secuelas de 365 Days: 365 Days: This Day y The Next 365 Days

Disney's Pinocchio

Firestarter

Jurassic World: Dominion

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Adria Arjona / Morbius

Lorraine Bracco (voice only) Disney's Pinocchio

Penélope Cruz / The 355

Bingbing Fan / The 355 and The King's Daughter

Mira Sorvino / Lamborghini: The Man Behind the Legend

PEOR ACTOR DE REPARTO

Pete Davidson (cameo) Good Mourning

Tom Hanks / Elvis

Xavier Samuel / Blonde

Mod Sun / Good Mourning

Evan Williams / Blonde

PEOR PAREJA EN PANTALLA

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) y Mod Sun / Good Mourning

Ambos personajes reales en la escena del dormitorio de la Casa Blanca / Blonde

Tom Hanks y su cara con latex / Elvis

Andrew Dominik y sus problemas con las mujeres / Blonde

Las dos secuelas de 365 Days

PEOR DIRECTOR

Judd Apatow / The Bubble

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) and Mod Sun / Good Mourning

Andrew Dominik / Blonde

Daniel Espinosa / Morbius

Robert Zemeckis / Disney's Pinocchio

PEOR GUION

Blonde

Disney's Pinocchio

Good Mourning

Jurassic World: Dominion

Morbius